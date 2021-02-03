Мика Ньютон рассказала, сколько стоило ее лечение рака в США

Украинская певица Мика Ньютон рассказала, сколько стоило ее лечение рака в Америке. Так, по словам артистки, если сравнивать с ценами в Украине – это будет очень дорого.

Однако, как отметила, большую часть лечения ей покрыла страховка. Об этом звезда сообщила в студии "Сніданку з 1+1", передает ТСН. Напомним, что певица уже долгое время живет и работает в США (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Начнем с того, что в Америке просто минимальная зарплата намного больше, чем у нас. Если сравнивать с ценами в Украине, это, конечно, будет очень дорого. Страхование начинается от 250 долларов до... Когда меня диагностировали, я поняла, что я не знаю что меня ждет, сколько операций. Моя страховка была 770 долларов в месяц", – рассказала Ньютон.

Как призналась Мика Ньютон, ее опыт подтолкнул ее открыть в Украине фонд, который будет помогать людям, больным раком.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мика Ньютон поделилась подробностями борьбы с раком яичника. 4 ноября 2019-го звезде сделали первую операцию. После второй операции певице сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Однако впоследствии оказалось, что анализы были ошибочными, и у артистки диагностировали первую стадию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.