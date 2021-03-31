Михалок спел на украинском языке популярную народную песню. Видео

Белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок спел украинскую народную песню "Несе Галя воду". Знаменитость сыграл на гитаре.

Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале артиста (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отметим, что Михалок неоднократно поддерживал Украину после начала Революции Достоинства, оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Так, певец часто записывает подобные видео, так как из-за пандемии коронавируса нет возможности проводить громкие концерты. Таким образом музыкант решил порадовать поклонников своим исполнением онлайн. В этот раз он спел на украинском языке известную композицию.

Кадр из нового видео Михалока Скриншот

Пользователи сети остались в восторге от голоса Михалока и подчеркнули, что украинский язык в его исполнении очень красивый.

"Украинское произношение в вашем исполнении очень хорошее! Спасибо, Сергей!", "Классно, Сергей! Кто знает, может скоро дождемся украиноязычный альбом", "Классное исполнение. Аж вспомнил репертуар колыбельных моей матери, которая пела мне в детстве, а теперь уже поет внукам", – пишут люди в комментариях.

Михалока засыпали комплиментами Скриншот

Михалок восхитил своим пением фанатов Скриншот

В сети оценили пение Михалока Скриншот

Сергей Михалок – белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Один из основателей и лидер белорусской группы "Ляпис Трубецкой". Заслуженный артист Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Михалок спел на украинском языке песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева". Трек записан вместе с экс-лидером группы "Димна суміш" и фронтменом The Gitas Александром Чемеровым.