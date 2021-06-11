Миддлтон призналась, что очень хочет увидеть новорожденную дочь Гарри и Меган

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон призналась, что еще не видела новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл. Однако она очень надеется на скорую встречу с Лилибет Дианой.

Об этом герцогиня сообщила журналистам, когда встретилась с первой леди США Джилл Байден. Кейт отметила, что желает малышке всего наилучшего, передает издание Independent.

"Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи", – заявила Миддлтон.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями, у них родилась дочь, о чем пара сообщила общественности 6 июня. Фото девочки еще не публиковали.

Она получила имя Лилибет Диана в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет и в честь любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Лилибет – очень личное прозвище для Елизаветы II. Так ее называл дедушка – король Георг V, а также покойный муж, принц Филипп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон лично поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Герцоги Кембриджские отправили подарок для малышки Лилибет Дианы.