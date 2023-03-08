Мэрилин Монро, Стив Джобс, Джефф Безос и другие: пять знаменитостей, которые никогда не видели отцов. Фото

Несмотря на то, что герои нашей подборки росли в неполных, а некоторые из них, и не в благополучных семьях, они смогли стать популярными на весь мир и завоевать любовь миллионов. Благодаря своим усилиям, стремлению к лучшей жизни, они доказали - окружение не может повлиять на судьбу.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию селебрити, которые не знакомы со своими отцами и были воспитанны другими родственниками. Многие из них потеряли родителей в молодом возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мэрилин Монро

Актриса была третьим ребенком киномонтажницы Глэдис Перл Бейкер. Когда Глэдис выполнилось пятнадцать лет, она вышла замуж за Джона Ньютона Бейкера, который был на девять лет старше ее. У супругов родились двое детей – Роберт (1917—1933) и Бернис (1919—2014). В 1924 году мать знаменитости второй раз вышла замуж за Мартина Эдварда Мортенсена, однако еще до того, как она забеременела Нормой Джин (настоящее имя Мэрилин Монро), они расстались. Личность отца девочки до сих пор неизвестна. В свидетельстве о рождении папой значится Мортенсен, хотя, когда Глэдис крестила дочь, то записала ее под фамилией Бейкер.

Стив Джобс

Американский изобретатель Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года. Его родителями были уроженец Сирии Абдулфаттах Джандали и Джоан Шибле. Поскольку родственники матери возражали против ее отношений с любимым, а ей самой пришлось уехать рожать к частному врачу в Сан-Франциско, она приняла решение отдать ребенка на усыновление. Стив был усыновлен Полом Джобсом и американкой армянского происхождения Кларой Джобс. Своих детей супруги иметь не могли. Говорят, что знаменитость никогда не видел своего настоящего отца.

Джефф Безос

Еще один американский предприниматель и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос никогда не встречался с биологическим отцом. Когда бизнесмен родился, его папе было 19 лет, маме – 17. Спустя несколько лет родители селебрити развелись, а мать вышла замуж за кубинского эмигранта Мигеля Безоса-младшего.

Кертис Джексон (50 cent)

Известный американский рэпер рос без отца и воспитывался матерью Сабриной Джексон, которая родила его в 15 лет. Исполнитель редко виделся и с ней, а все свое время проводил с бабушкой. Когда звезде было восемь лет, неизвестный пришел вместе с Сабриной домой, подсыпал ей в выпивку снотворное, включил газ и оставил ее умирать. Девушке было 23 года, ее нашли только спустя несколько дней.

Леброн Джеймс

Американского баскетболиста родила 16-летняя школьница Глория Джеймс. Она рассталась с отцом знаменитости, Энтони Макклилландом, еще до рождения сына. С малышом на руках девушка сумела окончить школу. С шести до двенадцати лет Леброн переезжал с матерью с одного места на другое, так как у семьи не было возможности постоянно платить за жилье. Он рос в бедных районах с высоким уровнем преступности, где регулярно происходили убийства и перестрелки.

Напомним, недавно OBOZREVATEL сообщал, какие звезды отреклись от своих родителей. С серьезными семейными разногласиями сталкивались такие всемирно известные персоны как Меган Маркл, Адель, Селена Гомес. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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