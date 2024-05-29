'Меня прессовали'. Певица Саша Кольцова рассказала подробности скандала с MARUV, которую сняли с Евровидения из-за выступлений в РФ

Популярная украинская певица, лидер группы "Крихітка" Александра Кольцова вспомнила интересные моменты скандала с певицей MARUV, которая должна была представить Украину на Евровидении в 2019 году, однако на конкурс не поехала. Саша Кольцова являлась членом правления НСТУ и проводила переговоры с исполнительницей.

Саша Кольцова призналась, что имело место давление в ее сторону во время принятия решения по кандидатуре MARUV. Об этом она рассказала в эфире М1, куда посетила премьеру альбома "МЕГАЛЮБОВ".

В 2019 году Александра Кольцова была членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, занимавшейся согласованием представителя Украины на Евровидение. Как известно, Анна Корсун, она же певица MARUV победила в финале национального отбора и должна была представить Украину в этом году на международном песенном конкурсе в Израиле. Однако впоследствии она подверглась волне критики за выступления в России. Корсун прокомментировала свои концерты в РФ так: "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто выбирает оружие, а кто музыку. Это мой способ нести мир".

Позже стало известно, что исполнительница не будет представлять Украину на Евровидении. НСТУ и певица MARUV не подписали соглашение. Александра Кольцова, тогда участвовавшая от НСТУ в переговорах с MARUV, вспомнила, как непросто они проходили.

"Сейчас странно вспоминать, но меня тогда обвиняли в том, что не хочу "подписывать" артиста, который ездит в РФ, а также хочет демонстрировать крепкие связи с российским шоу-бизнесом, – рассказала Саша Кольцова в программе Weekend Show. – Меня прессовали за это очень сильно. Теперь у меня в резюме появилась еще одна строчка: стрессоустойчивость". Между тем певица не уточнила, кто именно требовал, чтобы MARUV таки представляла Украину на конкурсе.

Делясь впечатлениями по поводу Евровидения в этом году и участия в нем исполнителей из Украины, Кольцова признается: "Честно говоря, я не смотрела в этом году все Евровидение, но очень рада за наших артистов: была очень классная постановка".

На вопрос, считает ли, что третье место для наших конкурсантов – это заслуженно, ответила дипломатически: "Нельзя побеждать каждый год, согласитесь. И я не помню, чтобы когда-нибудь у нас были плохие места на Евровидении". Пойдет ли еще в жюри конкурса, если предложат, ответила категорично: "Нет!".

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