MELOVIN появился в юбке и с декольте на 'Танцах со звездами'. Видео

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) появился на презентации нового сезона "Танцев со звездами" в смелом наряде. Знаменитость дополнил свой образ ярким макияжем и черным маникюром.

Соответствующие кадры он опубликовал на личной странице в Instagram. Эпатажный певец дал интервью телеведущей Екатерине Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что MELOVIN надел черную юбку с разрезом, а сверху – жакет с рукавами в стразах, глубоким вырезом и черным лакированным поясом. Свой образ певец дополнил макияжем. Он густо подвел глаза черным карандашом, а на его руках был маникюр в тон к мейкапу цвета.

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Поклонники засыпали артиста комплиментами.

"Разрыв шаблонов — твое все. Люблю в тебе эту смелость и упорство, с которым ты идёшь вперёд, сметая все на пути", "У одежды нет гендера! Продолжай рушить стереотипы!", "Красавец! От твоего лука глаз не оторвать", — пишут люди.

К слову, в августе стало известно, что MELOVIN стал участником нового сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". Артист принял вызов от певицы Lida Lee.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Константин Бочаров (MELOVIN), который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности.