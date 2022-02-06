Меладзе довел гостей до слез, а именинница раздавала 'Оскары': как Брежнева отметила 40-летие. Видео

Популярная украинская певица Вера Брежнева отпраздновала свой 40-летний юбилей в одном из ресторанов Киева. Артистка организовала для гостей тематическую вечеринку в стиле "Оскар". Именинница вручала присутствующим золотые статуэтки, пела собственные песни, а также получила от звездного супруга – композитора и продюсера Константина Меладзе – трогательный творческий сюрприз.

Родилась экс-участница группы "ВИА Гра" 3 февраля, однако отмечала круглую дату в ночь с пятницы (4.02) на субботу (5.02). На личной странице в Instagram она опубликовала видео с праздника.

Ролик вокалистка подписала фразой из своей популярной песни – Love will save the world (Любовь спасет мир). Хотя сам видеоряд был сделан под другую, не менее знаменитую композицию – "Салют, Вера". Ее Константин Меладзе трогательно исполнил для своей любимой, аккомпанируя себе на рояле. Именинница поднялась к мужу на сцену – начала обнимать его и целовать. Гостей так сильно умилила картинка, что они начали плакать и снимать пару на видео.

Видео дня

Для праздника Брежнева выбрала закрытое длинное платье белоснежного цвета. Волосы убрала в низкий хвост и сделала аккуратный макияж.

Каждому гостю юбилярша вручила именной "Оскар" в оригинальной номинации. К примеру, украинский дизайнер Катя Сильченко была награждена золотой статуэткой за "соучастие в преступлении".

Повторили гости праздника и знаменитое селфи голливудских звезд. А в конце вечера Брежневой вынесли торт в виде "Оскара".

Певица развлекала гостей праздника собственными выступлениями на сцене. Кроме того, в качестве сюрприза пригласила украинскую вокалистку Гайтану. Вместе с подругами именинница танцевала под популярный трек "Самотня босса".

Утром 5 февраля Брежнева рассказала поклонникам, что отправилась с друзьями "похмеляться борщом" в ресторан украинской кухни.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 40-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница группы "ВИА Гра" родом из Каменского (Днепропетровская область). Является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии.

Ранее OBOZREVATEL писал о взаимоотношениях Брежневой с дочерью Константина Меладзе Лией, которая участвует в шоу "Голос країни". По словам девочки, она с вокалисткой не общается.