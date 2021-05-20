Мейхер показала стильный летний лук в цветочном платье. Фото

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала легкий летний образ. Так, знаменитость снялась в новой фотосессии.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук звезды и засыпали ее комплиментами.

Так, Мейхер позировала на камеру в длинном платье свободного кроя с модным цветочным принтом. Также певица дополнила аутфит стильной черной шляпой и аксессуарами в виде небольшого кольца на пальце.

Как стало известно, наряд артистки – из ее собственной коллекции одежды.

Пользователям сети очень понравился нежный образ Мейхер и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Очень изящная, красивая, секси", "Надя, классно выглядишь!", "Это платье – хорошее настроение!", "Красивая", "Куколка", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива "ВИА Гра", и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мейхер снялась в черно-белой фотосессии с вуалью на лице. Она позировала в черном кружевном платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру, а на лице у нее была прозрачная вуаль.