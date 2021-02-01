Меган Маркл выступила с заявлением после того, как 'отказалась' от сына

Меган Маркл и принц Гарри возмутились скандалом со свидетельством рождения их сына Арчи, в графе которого убрали имя Рэйчел Меган, но написали "Королевское Высочество герцогиня Сассексская". По словам Маркл, на самом деле изменение в публичных документах в 2019 году было продиктовано самим Дворцом.

Так, это подтверждается документами высокопоставленных дворцовых чиновников. Об этом сообщает издание Independent.

Маркл рассказала, что этого не требовали ни она сама, ни герцог Сассексский. Кроме того, она отметила, что "британский таблоид и "эксперты" решили обманным путем выставить это как семейное "оскорбление".

Знаменитость считает, что также эксперты решили ввести в заблуждение людей, что якобы "герцогиня странным образом хотела остаться безымянной в свидетельстве о рождении своего ребенка или любом другом юридическом документе".

Она добавила, что это было бы "просто смехотворно, если бы не было так отвратительно".

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