Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после вторых родов. 4 августа герцогине исполнилось 40 лет, и она записала ролик, в котором анонсировала благотворительную инициативу "40x40".

На видео также неожиданно появился принц Гарри, который жонглировал мячиками и рассмешил жену. Соответствующие кадры опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Для публичного появления Маркл выбрала трикотажное белое платье, светлый кардиган и туфли-лодочки. В кадре герцогиня сидела за столом в рабочем кабинете.

Свой лук она решила дополнить аккуратной прической, выпустив несколько прядей наперед, а из украшений предпочла только подвеску на шее. Кроме того, жена принца сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Меган Маркл –американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи и дочь Лилибет.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл – Лилибет – официально внесли в список престолонаследия Великобритании. Сейчас она занимает восьмое место в очереди на трон.

Как сообщал OBOZREVATEL, королевская семья присоединилась к поздравлениям с 40-летием супруги принца Гарри Меган Маркл. Принцы Уильям и Чарльз, Кейт Миддлтон и сама королева Великобритании Елизавета II опубликовали в сети снимки герцогини Сассекской и написали приятные слова.