Меган Маркл отреагировала на слухи об издевательстве над помощницами во дворце

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Меган Маркл назвала клеветой слухи об издевательстве над помощницами

Супруга принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл заявила, что ее без оснований обвинили в плохом отношении к личным помощницам в Кенсингтонском дворце.

Причиной этому был отрывок письма бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл Джейсона Кнауфа. По его словам, герцогиня не всегда вела себя справедливо с сотрудниками и могла издеваться над ними. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Я сильно обеспокоен тем, что герцогиня затравила и вынудила уволиться двух персональных помощников за прошлый год. Ее отношение к X было абсолютно неприемлемым. Такое ощущение, что она не намерена останавливаться. Она травит Y и пытается подорвать ее уверенность в себе. Мы получаем жалобу за жалобой от людей, которые замечают ее непозволительное поведение по отношению к Y", – говорится в письме бывшего пресс-секретаря.

В ответ Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец использует издание "The Times" в своих целях.

"Она опечалена этим нападением, особенно как на человек, который подвергался издевательствам над собой и сильно нуждается в поддержке тех, кто пережил травмы. Она намерена продолжать свою работу по воспитанию сострадания в окружающем мире, а также и дальше будет на личном примере показывать, как поступать правильно и делать добро", – сказал представитель Меган Маркл.

Как сообщал OBOZREVATEL, принца Гарри раскритиковали за то, что он появляется на публике в старых вещах. На интервью телеведущей Опре Уинфри он предстал в своем фирменном сером костюме, который носит довольно часто.

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