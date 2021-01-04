Меган Маркл и принц Гарри посетят Великобританию: названа причина
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее сложили королевские полномочия, летом 2021 года посетят Великобританию. Так, они побывают на нескольких официальных мероприятиях.
Кроме того, паре необходимо будет встретиться с принцем Уильямом и королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам королевского эксперта Фила Дампира, Маркл и принц Гарри должны приехать на день рождения королевы Елизаветы II, которое отмечают во второе воскресенье июня. Также 10 июня герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет.
Известно, что 1 июля в день рождения принцессы Дианы установят монумент в ее честь, который принц Гарри и Уильям заказали еще в 2017 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.