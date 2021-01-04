Меган Маркл и принц Гарри посетят Великобританию: названа причина

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее сложили королевские полномочия, летом 2021 года посетят Великобританию. Так, они побывают на нескольких официальных мероприятиях.

Кроме того, паре необходимо будет встретиться с принцем Уильямом и королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам королевского эксперта Фила Дампира, Маркл и принц Гарри должны приехать на день рождения королевы Елизаветы II, которое отмечают во второе воскресенье июня. Также 10 июня герцогу Эдинбургскому исполнится 100 лет.

Известно, что 1 июля в день рождения принцессы Дианы установят монумент в ее честь, который принц Гарри и Уильям заказали еще в 2017 году.

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