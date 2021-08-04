Меган Маркл – 40: как изменилась возлюбленная принца Гарри. Фото

В среду, 4 августа, супруге принца Гарри Меган Маркл исполняется 40 лет. Она известна тем, что снималась в нескольких сериалах и фильмах, и в результате бросила карьеру и стала частью королевской семьи.

Маркл начала встречаться с Гарри летом 2016 года и на сегодняшний день у пары уже двое детей. OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась герцогиня Сассекская, а также расскажет интересные факты из ее жизни (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

Первая роль Маркл была в сериале "Главный госпиталь" в 2002 году, где она сыграла медсестру по имени Джилл.

Мать герцогини – афроамериканка, отец – ирландско-голландского происхождения. В связи с этим Маркл было сложно осознать, кто же она на самом деле.

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В 2011 году Маркл вышла замуж за кинопродюсера Тревора Энджелсона. Спустя два года Тревор и Меган развелись.

Маркл – поклонница французской столицы. Она обожает там еду, язык, стиль и внутренний шик местных женщин.

Из еды Маркл обожает жареную курицу. Она говорила: "Нет ничего вкуснее, я часто приношу это блюдо на вечеринки".

До переезда в Лондон у Маркл было две собаки из приюта – метис лабрадора Богарта и бигль Гая.

Меган Маркл любительница пива. На странице в сети, которую ей пришлось удалить после объявления о помолвке с принцем, можно было встретить снимок, где знаменитость проводит время за бокалом этого алкогольного напитка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга принца Гарри Меган Маркл по случаю своего 40-летия пригласит 65 гостей и потратит на день рождения 14 млн долларов. Праздник пройдет в ее особняке в Санта-Барбаре, штат Калифорния.