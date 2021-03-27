"МастерШеф. Профессионалы"-3: кто покинул шоу в восьмом выпуске

В субботу, 27 марта, на телеканале "СТБ" показали восьмой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира никто не покинул кулинарный проект.

Лида, Руслан, Николай Овчаренко и Виктор Шайдецкий сделали все от себя зависящее, чтобы победить в битве черных. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Участники смогли приготовить блюда, которые понравились судьям. Так, Лидия сделала равиоли, Виктор поразил вкусным тако, а Ольге Мартыновской понравился сибас, приготовленный Русланом. Николай приготовил индонезийское блюдо, за которое его похвалил Эктор. Поэтому судьи приняли решение, что кухню не покинет никто.

Как прошел восьмой эфир "МастерШеф. Профессионалы"-3. instagram.com/masterchefstb

Как прошел восьмой выпуск:

В первом конкурсе судьи называли блюдо, а участники – компромиссы, на которые готовы были пойти ради него. Например, отказаться от плиты, потерять десять минут или обязательно использовать ливерную колбасу.

Во втором испытании участники готовили из растительных продуктов не просто бургеры, а мясо. Главная задача состояла в том, что оно должно было не отличаться от настоящего по текстуре, вкусу, цвету и запаху.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "СТБ" показали седьмой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Владислав Давыденко.