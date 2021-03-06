"МастерШеф. Профессионалы"-3: кто покинул шоу в пятом выпуске
В субботу, 6 марта, на телеканале "СТБ" показали пятый выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Радек Конечны.
В этот раз претендентов на главный приз ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.
Так, в битве черных соревновались Элеонора, Радек, Николай, Стелла и Игорь. Им нужно было приготовить необычный "крейзи-шейк".
Для каждого участника был отдельный вид этого напитка под коробками: квас, кефир, смузи, томатный сок и айран. Им нужно было придумать продолжение напитка так, чтобы это было органично и гармонично.
Каждый должен был создать так называемую статую из напитка, чтобы она была массивной, вкусной и креативной. На приготовление выделили полтора часа.
В результате Николай приготовил квас с сухариком с орехом кешью, кремом из сыра маскарпоне, чипсами из кваса и бисквита.
Элеонора приготовила кефир, пену из овощей и риса, сыра, пену на основе сливок и белых грибов.
Стелла сделала безалкогольную "Кровавую Мэри" с устричным соусом, бургер с рыбной котлетой, тартаром, картофельной булочкой и беконовым джемом.
Игорь приготовил айран с булочкой, миксом салата и шашлыком из курицы.
Радек приготовил овощное смузи с пеной из шампиньонов и беконом, снегом из белков и картофельными чипсами. Но судьям не понравилось соотношение здорового овощного фреша с жирным наполнением в верхушке напитка.
Так, Радек Конечны покинул "МастерШеф. Профессионалы"-3.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на телеканале СТБ прошел финал популярного шоу "МастерШеф" 10, победителем которого стала Яна Балог. Девушка буквально выбила свое место в лидерах этого сезона.