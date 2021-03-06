'МастерШеф. Профессионалы'-3: кто покинул шоу в пятом выпуске

В субботу, 6 марта, на телеканале "СТБ" показали пятый выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Радек Конечны.

В этот раз претендентов на главный приз ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Так, в битве черных соревновались Элеонора, Радек, Николай, Стелла и Игорь. Им нужно было приготовить необычный "крейзи-шейк".

Для каждого участника был отдельный вид этого напитка под коробками: квас, кефир, смузи, томатный сок и айран. Им нужно было придумать продолжение напитка так, чтобы это было органично и гармонично.

Каждый должен был создать так называемую статую из напитка, чтобы она была массивной, вкусной и креативной. На приготовление выделили полтора часа.

В результате Николай приготовил квас с сухариком с орехом кешью, кремом из сыра маскарпоне, чипсами из кваса и бисквита.

Элеонора приготовила кефир, пену из овощей и риса, сыра, пену на основе сливок и белых грибов.

Стелла сделала безалкогольную "Кровавую Мэри" с устричным соусом, бургер с рыбной котлетой, тартаром, картофельной булочкой и беконовым джемом.

Игорь приготовил айран с булочкой, миксом салата и шашлыком из курицы.

Радек приготовил овощное смузи с пеной из шампиньонов и беконом, снегом из белков и картофельными чипсами. Но судьям не понравилось соотношение здорового овощного фреша с жирным наполнением в верхушке напитка.

Так, Радек Конечны покинул "МастерШеф. Профессионалы"-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на телеканале СТБ прошел финал популярного шоу "МастерШеф" 10, победителем которого стала Яна Балог. Девушка буквально выбила свое место в лидерах этого сезона.