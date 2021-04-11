"МастерШеф. Профессионалы"-3: кто покинул шоу в десятом выпуске

В субботу, 10 апреля, на телеканале "СТБ" показали десятый выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинула Неля Бадамшина.

Участница приготовила клубок ниток из двух полусфер: первая была сделана на основе сливок, белого шоколада и филадельфии, а вторая – из бисквита, кедрового ореха и вишни. Нитки – из теста для блинов. Блюдо вышло похожим на клубок ниток, но тесто было недоготовленым, а нижний слой десерта – сухим. Неля хуже всех проявила себя на испытании черных фартуков, поэтому судьи отправили ее домой. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на конкурсе черных также боролись Стелла, Николай Люлько, Игорь и Николай Мыгаль. Задача состояла в том, чтобы за полтора часа приготовить точные копии предметов, которые лежали на столе: кеды, виниловый диск, яйца, роза и много других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 апреля, на телеканале "СТБ" показали девятый выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Николай Овчаренко.