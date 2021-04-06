MARUV рассказала, как бабушка отреагировала на ее БДСМ-образ на сцене

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) заявила, что ее 80-летняя бабушка, с которой она проводила много времени в детстве, нормально восприняла ее эпатажный сценический образ.

Такими подробностями знаменитость поделилась в программе "Зірковий шлях". По словам артистки, женщине нравится все, что она делает, ведь бабушка ее очень сильно любит. Напомним, что MARUV часто удивляет публику своими откровенными нарядами в стиле БДСМ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Иногда она может сказать, что ей что-то не нравится. Но я отвечаю, что очень хорошо зарабатываю. На что она говорит: "Все, вопрос снят", – добавила певица.

MARUV рассказала, как бабушка восприняла ее сценический образ скриншот с видео

MARUV в эпатажном БДСМ-наряде скриншот с видео

MARUV в откровенном наряде скриншот с видео

Коротко о знаменитости:

Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

Как сообщал OBOZREVATEL: