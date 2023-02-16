Марув напомнила о своем дне рождения, спровоцировав возмущение украинцев: неужели можно вот так Родину продать?

Украинская певица родом из Днепропетровской области Марув (настоящее имя – Анна Корсун), которая до сих пор замалчивает геноцид нашего народа, повергла фанатов в бешенство. 15 февраля она отпраздновала свое 32-летие, оповестив об этом в личном блоге. Но вместо поздравлений вокалистке адресовали огромное количество осуждающих комментариев.

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Кроме того, исполнительница разместила откровенные фото в прозрачном наряде в Instagram. Украинцы высмеяли поведение артистки, назвав данный контент неуместным. Также они отметили – Анна совсем разучилась говорить на государственном языке и теперь использует только английский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С днем рождения меня. Спасибо моим маме и папе за эту жизнь. И отдельное спасибо всей моей семье, особенно моей бабушке, и всем моим друзьям за всю любовь и поддержку. Я сильно люблю всех вас", – написала Корсун.

Поклонники певицы не смогли скрыть возмущение, высказав мнение о девушке. Они разгневаны молчанием исполнительницы и провокационными снимками, которые демонстрируют ее равнодушие к войне в Украине.

"Аня, Аня... А в твоей Украине война... Ты украинка? Не болит?", "Уважаю за талант и творчество. Но когда ваш зад к месту и не к месту везде на передних планах глаза мозолить перестанет?", "Интересно, неужели можно вот так родину продать? И как жить потом?", "Мы теперь только по-английски общаемся?", "Предательница", – пишут люди.

Напомним, муж Марув – ее же PR-менеджер. Летом 2022 года артистка родила от него первенца. Она долго скрывала беременность и до сих пор не разглашает информацию о родах и ребенке.

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