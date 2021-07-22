Маричка Падалко показала своих подросших детей. Фото

Украинская телеведущая канала "1+1" Маричка Падалко поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своих подросших детей. Знаменитость провела отпуск вместе с семьей.

Фанаты остались в восторге от новых фото телезвезды и засыпали ее комплиментами. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимках Падалко сначала позировала в голубом платье со цветочным принтом, а затем в бордовом купальнике на фоне моря. Дети ведущей также были одеты в простую, но одновременно стильную одежду, а на некоторых кадрах они появились в пляжных нарядах.

Видео дня

Пользователям сети очень понравились новые фото Падалко. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Какие вы классные! Молодцы, что все вместе", "Ну какие же у вас детки большие и мама молодая", "Какая чудесная семья", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Маричка Падалко – украинская журналистка, ведущая ТСН на канале "1+1". Замужем за народным депутатом Украины и журналистом Егором Соболевым. Дети: сын Михаил, дочери Мария и Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, семья украинской телеведущей канала "1+1" Марички Падалко, которая перенесла коронавирус, заболела ОРВИ. Как она сообщила, симптомы простуды уже после перенесенного COVID-19 появились у трех членов ее семьи.