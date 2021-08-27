Мама Кузьмы эмоционально отреагировала на 'живое' выступление сына

Мама известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина – Ольга Михайловна – эмоционально отреагировала на выступление своего сына на концерте по случаю 30-летия Независимости Украины. Она поблагодарила создателей мероприятия и заявила, что "это было фантастическое ощущение".

Ольга Кузьменко отметила, что она испытывает огромное чувство гордости за свое суверенное государство. Об этом она написала на личной странице в Facebook.

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями – это было фантастическое ощущение! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои корабли", – написала Ольга Кузьменко.

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Мама известного музыканта подчеркнула, что она понимала – это голограмма, но ее сердце невероятно радовалось, когда она увидела, что он "вернулся".

"Мысль материальна, она превращается в действительность, а тем более, что такое огромное количество людей этого хотела", – отметила Ольга Михайловна.

По ее словам, многие хотели "вернуть" Кузьму.

"Я благодарю вас всех, дорогие мои украинцы, силой миллионов мыслей, вы все же пригласили Кузьму на встречу с вами в такой торжественный для всех нас время", – подытожила Ольга Михайловна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ольга Михайловна – заявила, что основатель Moon Records Андрей Пасичник подстрекает прежний состав группы "Скрябін" претендовать на "коллективное творчество".