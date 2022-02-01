Мама Кейт Миддлтон показала ее детское фото

Мама герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которую зовут Кэрол, в понедельник, 31 января праздновала 67-летие, в честь чего в сети опубликовали архивный снимок. На нем была запечатлена сама Кэрол в окружении своих детей, среди которых была и Кейт.

Соответствующее фото появилось в официальном Instagram-профиле компании Кэрол по организации праздников Party Pieces. "Поздравляем с днем рождения экстраординарного организатора вечеринок! Мы надеемся, что у вас будет самый волшебный день", – говорится в описании к снимку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кадр был сделан в 1989 году. На нем Кэрол Миддлтон позирует в платье-рубашке, с распущенными волосами и широкой улыбкой. А вокруг собрались ее дети – Кейт, Пиппа и Джеймс.

Видео дня

Кейт Миддлтон, изображенная справа, свистела в дудочку. Она была одета в рубашку, поверх которого надела джемпер. Волосы у нее были распущенны, а на голове красовалась праздничная бумажная шляпа.

К слову, Кэрол Миддлтон в прошлом стюардесса. В 1980 году вышла замуж за авиадиспетчера Майкла Миддлтона. У пары родились трое детей. В 1988 году она открыла агентство по организации праздников Party Pieces, функционирующее до сих пор.

Пользователи сети принялись поздравлять Кэрол с днем рождения и писать теплые пожелания.

"Желаю удивительной Кэрол счастливого дня рождения", "С днем рождения", "Прекрасная леди", "Красивая мама и крутая бабушка", "Красота, элегантность и ловкость — вот характеристики девушек Миддлтон", "Прекрасная деловая женщина и мама. Вдохновение для всех", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Кэрол Миддлтон – мама герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон. Родилась в 1955 году в Великобритании. В браке с Майклом Миддлтоном с 1980 года. Работала стюардессой, а теперь занимается собственным бизнесом.

Кейт Миддлтон – ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии она графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс. Она познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году в Сент-Джеймсском университете.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Миддлтон уличили в подражании Меган Маркл. Пользователи сети подвергли жесткой критике герцогиню Кембриджскую из-за того, что она якобы скопировала стиль Маркл.