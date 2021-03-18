Мама Каменских появилась на съемках ее клипа и рассказала о юности будущей звезды

Мама популярной украинской поп-певицы Насти Каменских поделилась, что дочь начала ходить на дискотеки в 17 лет.

Так, Лидия Каменских в своем комментарии для программы " Зірковий шлях" заявила, что всегда доверяла своей дочери, поэтому отпускала ее гулять со спокойной душой. Кроме того, мама знаменитости добавила, что Анастасия всегда к 12-ти ночи возвращалась домой (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Где-то в 17-18 лет начала ходить на дискотеки. И я ее всегда отпускала с чистой совестью, потому что знала, что она у меня послушная и хорошая девочка", – объяснила подробнее мама Лидия.

Отметим, что Настя Каменских презентовала новую песню под названием "Девочки рулят" и клип на нее. Поучаствовать в съемках артистка пригласила известных блогеров, а также таких звезд как Дашу Астафьеву и Лесю Никитюк. Девушки в процессе съемок даже успели поссориться, а что стало причиной их конфликта – читайте здесь.

Лидия Каменских также присутствовала при создании новой видеоработы. Она пришла, чтобы поддержать свою дочь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Настя Каменских выглядела 12 лет назад. Внимательные поклонники заявили, что исполнительница сильно изменилась, добавив, что на снимках "совершенное разные люди".