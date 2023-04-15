Маленький рост – большие возможности: 5 знаменитостей, доказавших, что рост не мешает быть успешным

Маленький рост часто становится причиной комплексов и недоверия своим способностям. Но это не должно мешать достижению мечт. Среди звезд есть люди с небольшим ростом, которые получили популярность и признание благодаря своим талантам и настойчивости.

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Кто эти дюймовочки, сделавшие миниатюрность фишкой? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Камилла Кабельо (157 см)

Кубино-американская певица Камила Кабельо неоднократно занимала первые позиции в музыкальных чартах и номинировалась на премию "Грэмми" (самая престижная награда в современной музыке, сравнимая с премией "Оскар" в кинематографе). Знаменитость не комплексует относительно своего роста, поэтому может появляться на светских мероприятиях не только в обуви на каблуке, но и в балетках или кедах.

2. Шакира (157 см)

Колумбийская певица, музыкант, автор песен и танцор Шакира никогда не стеснялась своего невысокого роста. Ее нетипичная для Голливуда внешность помогла стать обладательницей премии "Грэмми", Billboard Music Awards и других музыкальных наград. В 2010 году во время съемок клипа на песню "Waka Waka" знаменитость познакомилась с футболистом испанской "Барселоны" Жерардом Пике. Мужчина выше Шакиры на 38 сантиметров, но это не помешало им построить отношения и стать родителями двоих детей. Проверку временем пара все же не прошла. В 2022 году они сообщили о расставании.

3. Ким Кардашьян (157 см)

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян стала одной из самых узнаваемых персон в мире. Это несмотря на маленький рост и немодельные параметры. На знаменитость в Instagram подписаны 352 миллиона человек, которые следят за ее жизнью и новыми провокационными публикациями.

4. Эмилия Кларк (157 см)

Британская театральная, телевизионная и киноактриса Эмилия Кларк стала всемирно известна после съемок в сериале "Игра престолов" в роли Дейенерис Таргариен. Кроме актерской карьеры она является активисткой по проблемам здоровья женщин и их прав, а также – посол благотворительной организации "Благотворительный фонд ООН". Маленький рост стал визитной карточкой Эмилии. Она научилась одеваться так, чтобы подчеркивать свою хрупкость.

5. Леди Гага (155 см)

Американская певица, автор-исполнительница и актриса Леди Гага не просто так дополняет экстравагантные образы обувью с высокими каблуками или платформой. Так знаменитость пытается отвлечь внимание от своих габаритов: когда все смотрят на платье из мяса, о росте совсем не думают.

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