Мальчик со скандальной обложки альбома Nirvana подал в суд на группу

Мужчина, который младенцем появился на обложке альбома Nirvana Nevermind (1991), подал в суд на группу. Он считает, что бывшие участники коллектива нарушили федеральные уголовные законы о детской порнографии и причинили ему пожизненные страдания.

На скандальной обложке "Nevermind" изображен обнаженный младенец. Он плывет навстречу рыболовному крючку с прикрепленной к нему долларовой банкнотой. Об этом пишет издание CBS Los Angeles (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В иске утверждается, что фотография обложки альбома, выбранная покойным лидером Nirvana Куртом Кобейном, предполагает, что "секс-работник хватается за долларовую купюру".

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Согласно заявлению Элдена, обвиняемые "использовали детскую порнографию в качестве важного элемента схемы продвижения пластинок, обычно используемой в музыкальной индустрии, чтобы привлечь внимание. При этом на обложках альбомов изображали детей в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание СМИ".

Спенсер требует не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, в том числе бывших участников Nirvana, различных звукозаписывающих компаний, арт-директоров и других, либо неуказанный ущерб, который будет определен в суде.

Альбом "Nevermind" был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.

Nirvana – американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, штат Вашингтон, в 1987 году. В составе коллектива сменились несколько барабанщиков; дольше всех с группой играл ударник Дэйв Грол, присоединившийся к Кобейну и Новоселичу в 1990 году.

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