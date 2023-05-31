Макс Барских закрыл сбор для штурмовиков ГУР прибылью от первых концертов международного тура Bestseller

Максу Барским по прибыли первых концертов международного тура Bestseller в мае удалось закрыть сбор фонда Trinity на приобретение танкового тягача и МАЗа. На закупку техники для штурмовиков ГУР ушло 260 тысяч гривен.

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В начале мая концертом в Варшаве началась первая часть международного тура Макса Барских – Bestseller, продолжившаяся выступлениями певца в Центральной Азии.

Поскольку все выступления музыканта во время войны носят благотворительный характер, часть средств с концертов перечисляется на целевые нужды ВСУ. А именно из прибыли первых концертов в мае Барских удалось закрыть сбор фонда Trinity на приобретение танкового тягача и МАЗа, доначав 7 тысяч долларов.

Ранее певец сообщил о покупке автомобиля для военных на передовую общей суммой в 160 тыс. грн.

"Как я и говорил, каждый миг нужно жить так, будто завтра уже не будет. И если можете сказать люблю, то говорите не колеблясь!"

Я говорю своим поклонникам – люблю, потому что благодаря вам и фонду "Тринити" мы каждый раз осуществляем мечту наших военных. В этот раз нам удалось купить МАЗ и танковый транспортер для нужд ГУР Украины! Дальше – больше. Тем временем Bestseller тур продолжается. Слава Украине!» – прокомментировал Макс в своих соцсетях.