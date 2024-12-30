Макс Барских призвал помочь с созданием реабилитационного центра для женщин, прошедших в плен РФ

В рамках шоу "Рождественский Звездопад", состоявшегося 21 декабря в Киеве, артист представил социальный видеоролик с призывом к обществу поддержать женщин, переживших российский плен и сексуальное насилие.

Видео дня

Автором благотворительной инициативы выступила Оксана Григорьева, советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных Войск ВСУ, которая направлена на создание уникального реабилитационного центра.

"Мы должны заботиться о людях, которые вернулись из плена и нуждаются в нашей ежедневной поддержке и своевременном получении помощи в социальной адаптации. А также не забывать о тех, кто до сих пор находится в неволе. Именно для этого мы организовываем сбор средств на создание реабилитационного центра, – комментирует Макс Барских.

Центр станет местом, где женщины смогут получить комплексную помощь по преодолению травм и возвращению к нормальной жизни.

"Мы благодарны Максу за поддержку и содействие в создании реабилитационного центра для наших защитниц. То, что они пережили, невозможно забыть. Однако эти смелые женщины хотят продолжать жить, и мы обязаны им в этом помочь", – подчеркнула инициатор проекта Оксана Григорьева.

Центр предлагает индивидуальный подход к каждой женщине с учетом ее потребностей: от консультаций с психологами до длительной реабилитации в камерной среде. Программа создана с акцентом на заботу о душевном здоровье в условиях природы и покоя.

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За первую неделю удалось собрать более 100 тысяч гривен. Проект должен продолжиться в других городах Украины, где у артиста запланированы выступления: Одессе, Днепре и Львове.

Помочь женщинам в реабилитации можно, приобщившись к сбору средств (ссылка в шапке профиля Макса Барских в Instagram). Каждый вклад приближает пострадавших от войны и плена к возвращению в полноценную жизнь.