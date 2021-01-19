Макаревич поделился с фанатами архивным снимком из молодости

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич поделился с поклонниками архивным снимком, на котором продемонстрировал, как он в молодости катался на лыжах.

Подписчики певца в сети засыпали его комплиментами. Соответствующее фото знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре Макаревич позирует в специальном костюме и с лыжами в руках. Фото было сделано во время того, как мужчина спускался на подъемнике.

"Эх, были времена!" – написал музыкант.

Архивный снимок певца удивил его поклонников, и они накинулись на него с комментариями. Многие затосковали по былым временам и отметили, что фото отличное.

"Какое фото, какие были времена, добрые, на мой взгляд", "Отличное фото, действительно время, когда люди были проще, добрее, а Андрей Вадимович с классикой – усами", "Действительно были золотые годы. Жаль, такого уже не будет", – пишут люди.

Напомним, Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, основатель и лидер рок-группы "Машина времени".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич пристыдил российскую власть из-за чрезмерного интереса к украинскому Донбассу в то время, как в РФ хватает внутренних проблем.