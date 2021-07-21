Макаревич – о непривившихся от коронавируса россиянах: идиоты, их много

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал россиян, которые отказываются от вакцинации. Он назвал "идиотами" соотечественников, избегающих прививку от коронавируса.

"Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много", — заявил он в интервью изданию "Газета.ru". Музыкант отметил, что нет никаких оснований полагать, что Спутник V — неудачная вакцина, ее хвалит весь научный мир.

"Сам я ей привился, чувствую себя прекрасно", – подчеркнул Макаревич.

Он предположил, что их отказ мотивирован "нашествием марсиан".

"Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними что ли?" — резюмировал Макаревич.

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Отметим, что в сентябре 2020 года Макаревич переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Тогда у него не поднималась температура, однако пропадало обоняние.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине по состоянию на 21 июля вакцинированы от коронавируса 2 778 377 человек. Из них получили одну дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 501 291 человек.