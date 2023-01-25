Мадонна выпустила свой музыкальный фильм, в котором появилась в образах Иисуса, Девы Марии и демона. Видео

Всемирно известная американская певица Мадонна 24 января презентовала собственный музыкальный фильм под названием The Enlightenment, что переводится как "Просветление". На экране звезда предстала сразу в нескольких образах, среди которых Иисус Христос, Дева Мария, демон.

Видео дня

Шестиминутная лента появилась на официальном YouTube-канале Мадонны. Меньше чем за сутки после публикации, на момент написания новости, ее просмотрело около 135 тысяч интернет-пользователей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается в описании, фильм был создан во время фотосессии, опубликованной в февральском номере журнала Vanity Fair Италия, Франция и Испания за 2023 год. Ее авторы – дуэт итальянских фотографов Луиджи и Янго. Мадонна выступила в качестве режиссера музыкальной короткометражки.

С первых секунд зрители видят 64-летнюю артистку в образе Девы Марии с огромным сердцем на груди, в которое вонзили золотые мечи.

Затем зрителям показывают сцену "тайной вечери", на которой Мадонна перевоплощается в Иисуса.

На других кадрах знаменитость можно увидеть с рогами на голове. Вероятно, она хотела воссоздать образ демона.

Мадонна сменила еще несколько луков. Как отмечают комментаторы под видео, красота и масштабы костюмов поражают.

Другие зрители также писали под роликом: "Захватывает дух. После 40 лет карьеры она смогла выразить себя невероятным образом. Богиня, икона, живая легенда", "Это скандально. Мне нравится", "У меня мурашки по коже", "Чистое искусство, нет слов, чтобы сказать, насколько оно идеально, да, это ты, Мадонна, которую мы знаем".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мадонна проведет мировое турне в честь четырех десятилетий на сцене. Первый концерт пройдет в Ванкувере, Канада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!