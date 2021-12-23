Лысый Кошевой сказал, какой у него на самом деле цвет волос

Популярный украинский комик и актер Евгений Кошевой вместе со своей супругой Ксенией приняли участие в шоу, где ответили на ряд вопросов. Один из таких, был о цвете волос знаменитости. Как оказалось, на самом деле у Кошевого русые волосы.

Соответствующее признание он сделал в шоу на YouTube-канале "Поговори со мной". Пара также ответила на вопросы о том, где познакомились, кто первым признался в любви, и какая семейная мечта у них есть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У пары спросили, какой на самом деле цвет волос у Евгения, на что они одновременно ответили, записав на листе слово – русый. Отметим, что налысо выбритая голова шоумена, является его визитной карточкой.

Видео дня

К слову, в мае этого года Евгений Кошевой публиковал коллаж, на котором сравнил себя нынешнего с тем, каким был 20 лет назад. На фото актер предстал с русой шевелюрой. Добавим, что сам артист называет прическу "удобной".

"В 2001-м на моей голове они еще были до 25 мая. Сегодня ровно 20 лет моей удобной прическе…" – написал тогда звезда.

Кроме того, супруги ответили на вопросы о знакомстве и признании в любви.

Отвечая на первый, Ксения и Евгений растерялись, поскольку не смогли вспомнить дату знакомства. На альбомных листах они написали, что это был ноябрь, а вот года у пары не совпали. Евгений написал, что первая встреча была в 2006, а Ксения – в 2005.

Далее пара написала, что первым признался в любви Евгений Кошевой.

Супруги признались, что их общая мечта – дом у моря, а Евгений даже уточнил, что в Греции.

Коротко о знаменитостях:

Евгений Кошевой – 38-летний украинский актёр кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. Актер "Студии Квартал-95". Родом из Харьковской области. Принимал участие в шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", "Рассмеши комика", "Лига смеха" и другие.

Ксения Кошевая – 37-летняя супруга Евгения Кошевого, вместе с которым воспитывает дочь Варвару (2008) и Серафиму (2014). Окончила балетную школу в Москве, танцует в балете Елены Коляденко "Freedom". Занимается своим брендом детской одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Кошевой сделал несколько татуировок, которые стали первыми в его жизни. Супруга поддержала его, посетив тату-салон вместе с шоуменом.