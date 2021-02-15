Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на Евровидении

Скандальный музыкант Юрий Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на международном вокальном конкурсе Евровидение.

Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции "Говорит Москва". Лоза отметил, что им необязательно выигрывать в этой "гонке", но можно использовать ее для продвижения российской культуры. Он также добавил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.

"Мы используем площадку Евровидения неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как ее используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру... Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своем языке, плевать на всех с высокой вышки", – сказал Юрий.

Кроме того, по словам Лозы, России стоит продолжать отправлять своих представителей на Евровидение, несмотря на ухудшение отношений с европейскими странами.

Международный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая. В этом году организаторы исключили проведение мероприятия в классическом формате. Оно пройдет с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить там онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский артист Филипп Киркоров заявил, что едет на музыкальный конкурс Евровидение-2021 и представит там Молдову. Также вместе с ним выступит исполнительница Наталья Гордиенко.