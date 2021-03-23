Лорак показала глубокое декольте в обтягивающем платье. Фото

Украинская певица 42-летняя Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась в черном платье с большим разрезом в зоне груди.

Знаменитость позировала, сидя за столом, с чашкой кофе. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре Лорак продемонстрировала эффектный образ, который очень понравился ее фанатам. Для выхода на публику женщина выбрала обтягивающий наряд, который хорошо подчеркнул ее формы. Также артистка накинула сверху серый пиджак.

Свой образ певица дополнила аксессуарами – браслетами на руках и кулоном, а также она распустила волосы.

"Так все же: кофе или чай? Или 2 в 1?" – спросила у подписчиков Лорак.

Ани Лорак в черном платье с большим разрезом в зоне груди Instagram/Ани Лорак

Пользователи сети оценили новое фото исполнительницы. Многие подчеркнули, что она выглядит шикарно.

"Какая вы красивая!", "Вы невероятно красивая! Хорошего вечера, Каролина", "Красавица, Каролиночка!" – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили новое фото Лорак Скриншот

Ани Лорак засыпали комплиментами Скриншот

Поклонникам понравилось фото Лорак Скриншот

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место.

Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

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