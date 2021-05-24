Лопес снова заметили с экс-возлюбленным Аффлеком на отдыхе. Фото

В сети опубликовали новые снимки известной американской певицы Дженнифер Лопес, на которых она была замечена в компании своего бывшего возлюбленного – актера Бена Аффлека. Так, папарацци засняли пару в Майами в воскресенье, 23 мая.

Знаменитости позировали в одном из элитных особняков. Об этом пишет издание TMZ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре Аффлек появился в черной футболке и такого же цвета брюках. До этого актер был замечен в аэропорту в белых джинсах, бейсболке, темных очках, куртке и защитной маске.

Позже кинозвезда курил на балконе особняка, в котором также засняли Лопес – она была одета в длинное белое платье.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бен Аффлек намерен возобновить романтические отношения с экс-возлюбленной Дженнифер Лопес. Актер расстался со своей девушкой Аной де Армас в январе и теперь "ждет своего часа", чтобы сделать первый шаг в отношениях с Дженнифер.

Звезды познакомились на съемках фильма в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба остались без партнеров, поскольку недавно певица заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дженнифер Лопес, которая не так давно объявила о расставании с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, была замечена в компании своего бывшего возлюбленного – актера Бена Аффлека. Папарацци засняли пару в машине и во время посадки в самолет.