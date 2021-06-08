Лолита удивила странным поведением в поезде. Видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская озадачила своих поклонников, когда выложила в сеть ролик, на котором наносила косметическую маску на лицо прямо в поезде. Так, смесь получилась довольно жидкой, поэтому исполнительница запачкала свою одежду.

Соответствующее видео Лолита опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). В тот момент, когда она наносила ярко-розовое средство на свое лицо, ее знакомая по имени Инна запечатлела все на видео.

"Инна, хорошо, что ты пришла… Это потрясающая маска! Посмотри, у меня еще много там осталось? Потому что оставлять же не хочется… Интересно, а штаны отстираются потом?" – спросила артистка у своей собеседницы.

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Кроме того, певица также показала, как снимала маску и поделилась своими ощущениями.

"Все! Начинаем снимать маску снизу вверх… Теперь начинаем снимать маску со штанов… По-моему, я испачкала абсолютно все! Мама, а как я спать буду?!" – с иронией подытожила звезда.

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Коротко о знаменитости:

Лолита – советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что у нее были интимные отношения с женщиной. Она уточнила, что раньше вела довольно бурную интимную жизнь. По словами артистки, у нее было более 100 мужчин. Опыт с женщинами также имел место быть, но после него Милявская поняла, что повторять больше не хочет.