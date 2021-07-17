Лолита рассказала о серьезной болезни 22-летней дочери

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская откровенно заговорила о своей 22-летней дочери. Знаменитость призналась, что Ева страдает от серьезного недуга – синдром Аспергера, который диагностировали ей не так давно.

Артистка тщательно оберегает свою дочь от общественности, поэтому отправила ее жить в Киев – Ева сейчас находиться с бабушкой, пишет СтарХит. По словам Лолиты, из-затого, что ее дочь родилась раньше срока, у нее диагностировали нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно", – призналась звезда.

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Лолита также заявила, как психическое заболевание проявляется у ее дочери.

"Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: "Мамочке больно, мамочке больно…", – сообщала артистка.

К слову, Лолита родила дочь Еву в ноябре 1998 года. По документам отец девочки – третий муж артистки Александр Цекало, а имя настоящего биологического отца звезда не называет.

Коротко о знаменитости:

Лолита – советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что у нее были интимные отношения с женщиной. Она уточнила, что раньше вела довольно бурную интимную жизнь. По словами артистки, у нее было более 100 мужчин. Опыт с женщинами также имел место быть, но после него Милявская поняла, что повторять больше не хочет.