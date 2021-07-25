Лобода прилетела в Киев для презентации песни и в гости к куму: реакция украинцев

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и выступает в России, прилетела на родину. Знаменитость посетила несколько радиостанций в Киеве, где презентовала свой новый трек. Также она нанесла визит к известному шоумену и телеведущему Анатолию Анатоличу, который является ей кумой.

Так, на приезд Лободы в Киев украинцы отреагировали неоднозначно. На странице в Instagram радиостанции "Русское радио", пользователи сети высказали свое мнение о приезде звезды на родину. В комментариях они отметили, что "пусть едет обратно, откуда приехала, предательница".

"В Украине ей не рады. Пусть едет обратно, откуда приехала", "Предательница", "А каким чудом она в Украине?", "А что предатели делают на украинском канале?" – писали в Instagram пользователи сети.

Видео дня

Кроме того, Лобода также засветилась на вечеринке Анатолия Анатолича по случаю рождения сына телеведущего. Светлана является кумой шоумена, поэтому она посетила данное мероприятие и опубликовала совместное фото с новорожденным ребенком Анатолича в Instagram.

К слову, 14 августа Лобода запланировала концерт в популярном курортном городе Одесса. Мероприятие должно состояться в клубе Ibiza Beach Club. Стоимость билетов на выступление исполнительницы стартует от 1300 гривен.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. На данный момент живет в России и там же дает концерты.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 2020 году украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые за три года выступила на родине. Артистка пела на закрытом мероприятии в Одессе для VIP-гостей.