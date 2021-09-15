Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) рассказала, что ей не хватает двоих сыновей. Она считает, что большая семья не помешает ее карьере.

Этим она поделилась с журналистами издания "Отдохни" в сентябрьском выпуске журнала. Артистка говорит, что выступала перед зрителями до 7 месяцев беременности, а спустя две недели после родов Светлану уже можно было увидеть на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Я — из тех людей, которым удается все органично совмещать. Например, с Тильдой я до седьмого месяца беременности давала концерты, а спустя две недели после родов снова вышла на сцену".

Звезда родила двух дочерей – Евангелину и Тильду, но не собирается на этом останавливаться. На вопрос интервьюера о том, сколько детей она хочет иметь, певица дала неожиданный ответ.

По словам Лободы, для полной гармонии ей не хватает еще несколько сыновей. Артистка уверена, что дети появляются тогда, когда мы к этому готовы. Сама она умеет легко совмещать работу и воспитание, поэтому не считает большую семью преградой для карьеры.

"Я хочу большую семью, и, мне кажется, для гармонии и баланса нам просто необходимы два мальчика",– говорит Светлана.

От кого исполнительница планирует беременеть не указывается. Своего избранника женщина держит в тайне, говоря лишь, что он далек от шоу-бизнеса.

Отец Евы – первый гражданский муж Светланы Андрей Царь. Он известный хореограф и танцор. Пара рассталась в 2014 году.

Кто является отцом трехлетней Тильды, артистка скрывает. Правда, ходили слухи, что у Светланы был роман с лидером немецкой рок-группы "Rammstein" Тиллем Линдерманом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Светлана Лобода, которая долгое время находилась в России, заявила, что последние два года он живет с семьей в Европе.