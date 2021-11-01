Лобода обнажила душу в чувствительном черно-белом клипе. Видео

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), презентовавшая месяц назад новую песню "Americano", выпустила чувствительный клип в черно-белых тонах. Режиссером видеработы выступил Инди Хаит.

Знаменитость назвала новый клип импульсивной и эмоциональной работой, поскольку подготовка к ней длилась около двух недель. Что рассказывает Светлана Лобода о своем новом клипе – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы – заложники этой силы, с каждым из нас все это было", – рассказала певица.

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Она отметила, что хотела показать, что происходит "после любви".

За несколько дней до начала съемок певице удалось найти для клипа главного героя, который по ее мнению, передал атмосферу осени.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода (LOBODA) – украинская певица, родом из Киева, является Заслуженной артисткой Украины. В 2004 году стала участницей "ВИА Гры", и отправилась в тур по городам Азии. В сентябре того же года покинула коллектив.

Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.

Светлана воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011) и Тильду (2018). Была в отношениях танцором Андреем Царем. Также ходили слухи о том, что певица завела роман с лидером "Rammstein" Тиллем Линдерманом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода, проживающая в Европе и периодически выступающая в России, спела на юбилее скандального пророссийского олигарха Павла Фукса. Празднование состоялось в ангаре загородного гольф-клуба под Киевом.