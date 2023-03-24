LOBODA представила свой новый альбом Made in U

24 марта LOBODA представляет свой новый альбом, навеянный переживаниями и личными эмоциями певицы. Каждая строчка в нем соткана из чувств и жизненных моментов, созвучных тем, в чью жизнь пришло страшное испытание войной…

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Все сборы от первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны.

Медсестра национальной детской специализированной больницы "Охматдет" уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы – Ирпень, в поселке Шпитьки.

В альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев. Как комментирует сама певица – каждая песня в альбоме материализовалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.

"Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом "MADE in U" чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев", – комментирует LOBODA

Такие украиноязычные композиции, как "По-Украински", "Градус 100" и "Мамо" стали настоящим украшением пластинки. Так же певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик", которая звучит на каждом концерте ее масштабного благотворительного тура по всему Миру.

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь – те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце", – рассказала певица.

Альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.