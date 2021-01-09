Лию Ахеджакову госпитализировали с COVID-19

Известную советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Ее доставили в одну из столичных клиник после того, как ее состояние резко ухудшилось.

По данным "Экспресс-газеты" Ахеджаковой нездоровится уже несколько дней. А утром 9 января ей стало намного хуже. У знаменитости взяли ПЦР-тест, результат которого пока еще не озвучили. Кроме того, у нее подозревают обострение хронических заболеваний.

Напомним, Лия Ахеджакова советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Наибольшую популярность и славу Ахеджакова получила, сыграв в таких фильмах: "Ирония судьбы или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Москва слезам не верит" и многих других.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 86-летняя российская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. У артистки обнаружили коронавирус.