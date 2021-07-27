Лия Ахеджакова ответила на обвинения в оскорблении ветеранов: могу быть не народной, забирайте

Общественная организация "Офицеры России" подали жалобу в генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль "Первый хлеб" из-за "вопиющей неэтичности, хамства и оскорблений" ветеранов и членов их семей. Главная героиня спектакля – 83-летняя Лия Ахеджакова, монолог которой и возмутил истцов, ответила на обвинения.

В комментарии для телеканала "Дождь" актриса заявила, что "на сегодняшний день очень много оскорбленных из-за этой ситуации, на чьих чувствах легко играть. Однако спектакли и театры они не посещают".

"Они не смотрят спектакли, они не ходят в театры, но они глубоко оскорблены", – сказала Ахеджакова.

Постановку назвали "предельно неуважительной к защитникам Отечества" за "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытую пропаганду однополой любви". Актриса вынуждена была оправдываться, добавив, что какой-то человек потребовал проверить ее психическое здоровье, а другой — лишить ее звания Народной артистки.

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"Мы примерно в театре знаем, кто науськал. Какой-то идиот написал или этот стукач донес этим военным, что я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Да вы что, с ума сошли, что ли? Там никакого поругания ветеранов нет. Наоборот, обращение к ним. Она разговаривает с могилами тех, кто там лежит. И среди них один ветеран Великой Отечественной.

У меня зрители по всему миру, ребята. Могу быть не народной. Забирайте! Забирайте "Ники" мои, забирайте государственную премию! Ребята, берите себе на память. Я без вас и этих наград выживу", – ответила Лия.

К слову, премьера спектакля состоялась 19 июня, а уже через пару дней "Офицеры России" выдвинули свои претензии. Организация потребовала изменить постановку до 23 июля — следующего показа спектакля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в свой день рождения российская актриса Лия Ахеджакова высказывалась в поддержку Украины после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Она заявляла, что оккупированный Крым, где она провела все свое детство, принадлежит Украине.