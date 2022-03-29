'Лісапетний батальйон' выпустил песню о войне: ты еще узнаешь, путлер, нашу ярость. Видео

Украинская народная группа "Лісапетний батальйон" презентовали новую песню, посвященную войне в Украине. Коллектив высмеял "русских упырей", которые вторглись на украинскую территорию по приказу своего президента Владимира Путина.

Соответствующий клип опубликовали на официальном YouTube-канале группы. На кадрах показаны последствия вторжения российских войск в Украину, а также все вокалистки в украинских нарядах с флагом нашей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известная группа из села Пятничане, что в Чемеровецком районе Хмельницкой области, в песне предупредили Путина и рашистов, что украинцы превратят каждого оккупанта в перегной. Они констатировали: "путинские солдаты остались без зубов и без трусов, а также пошли на перегной, потому что почувствовали силу и отвагу казака".

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"Ты еще узнаешь, путлер нашу ярость, ибо наших баб, как только допечут. Они тебя и в бункере найдут, Горло зубами и перегрызут", – говорится в припеве песни.

Также они отметили в своем новом хите, что российские оккупанты " пойдут в направлении своего корабля".

Отметим, что за несколько суток новый клип собрал более 110 тысяч просмотров на YouTube.

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