Лине Костенко – 91: известные украинцы поздравили выдающуюся писательницу

В пятницу, 19 марта, выдающаяся украинская писательница-шестидесятница и поэтесса Лина Костенко празднует свой день рождения. Ей исполнился 91 год.

Украинцы оставляют поздравления в соцсетях – среди них пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко в своем Telegram-канале описал Лину Костенко как справедливую, честную и гениальную женщину. Он заявил, что свет ее литературного слова осенил тысячи жизненных путей и пожелал, чтобы он не угасал как можно дольше.

"Бесстрашная и в то же время лирическая. Принципиальная, настоящая и нежная. Гениальная, но и понятна каждому, кто имеет живое сердце в груди. Наша Лина Костенко сегодня празднует 91-й день рождения... Всю жизнь Лина Васильевна каждым своим словом отстаивает справедливость, честность и достоинство. Уважаемая Лина Васильевна, свет ваших слов осенил тысячи жизненных путей. Пусть он не угасает дольше!" – написал Порошенко.

Также поздравил Лину Костенко с днем рождения и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте коллектива.

"Лина Костенко – это вера. Лина Костенко – это надежда. Лина Костенко – это любовь. Моя персональная. Наша общая. С Днем рождения, Лина Васильевна!" – говорится в публикации.

Присоединились к поздравлениям выдающейся поэтессы и многие украинцы. Так, администрация фан-страницы Лины Костенко в Facebook пожелала ей здоровья, сил и вдохновения на воплощение творческих планов

"19 марта свой день рождения празднует легендарная украинка – Лина Костенко. Администрация сообщества, которая имеет честь популяризировать поэтическое слово выдающейся украинки, присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес Лины Васильевны в этот день. Желаем ей здоровья, сил и вдохновения на воплощение творческих планов", – говорится в публикации.

В комментариях к публикации многие пользователи назвали Костенко "гордостью украинского народа". Они пожелали поэтессе долгих лет жизни и поблагодарили ее за творчество.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лучшие стихи и цитаты Лины Костенко о любви. На счету поэтессы – несколько поэтических сборников, таких как "Над берегами вечной реки", "Неповторимость", "Сад нетающих скульптур" и других нетленных литературных произведений.