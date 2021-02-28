Лилия Ребрик заболела коронавирусом и рассказала о состоянии

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что заболела коронавирусом. Звезда сдала тест на COVID-19, который оказался позитивным. Сейчас ведущая пребывает на самоизоляции.

О том, что Ребрик заразилась коронавирусом, она сообщила поклонникам в Instagram. Также в пресс-службе канала Украина рассказали, что несколько дней назад у Лилии поднялась температура, поэтому она отправилась сдавать тест на COVID-19.

"Я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры "Утра с Украиной", меня не будет в марафоне на 8 марта. Что касается моего самочувствия – я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос осталась за кадром. По крайней мере – пока! Всем желаю здоровья", – отметила в фотоблоге звезда.

К слову, пока Лилия Ребрик на самоизоляции в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

Напомним, Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском Академическом Молодом театре.

В 2006 году стала ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ.

В 2008 году – ведуча талант-шоу "Танцуют все". С 2009 вела проект "Невероятные истории любви" на СТБ.

В 2015-2017 снялась в сериале "Останній москаль" в роли сельской продавщицы Ирины.

С 2017 года – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

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