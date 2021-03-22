Лилия Ребрик в соблазнительном боди снялась в черно-белой фотосессии

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала роскошную фигуру в красивом боди и черно-белом пиджаке.

Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram. Свой весенний образ знаменитость дополнила эффектной шляпой таких же цветов, объемными сережками, выразительным макияжем глаз и красивой укладкой. Телеведущая уверенно смотрит в объектив и покоряет лучезарной улыбкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Смелый наряд звезды очень понравился поклонникам, поэтому в комментариях они оставляют много приятных слов для нее:

"Лиличка, не знаю когда сделана эта фотография, но очень приятно видеть Вас веселой и игривой. Фотография супер! (впрочем, как всегда)", "Красотка наша! Мы по вам очень соскучились", "Вау, красотка!", "Круто".

Лилия Ребрик показала новый образ. instagram.com/liliia.rebrik

Комментарии фанатов. instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском академическом Молодом театре.

В 2006 году стала ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ.

В 2008 году – ведуча талант-шоу "Танцуют все". С 2009 вела проект "Невероятные истории любви" на СТБ.

В 2015-2017 снялась в сериале "Останній москаль" в роли сельской продавщицы Ирины.

С 2017 года – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лилия Ребрик засветила пышное декольте на черно-белом фото. На телеведущей черный обтягивающий топ, который хорошо подчеркнул формы, и белый классический пиджак. Свой образ знаменитость дополнила длинными сережками и легким макияжем.