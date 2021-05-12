Лилия Ребрик похвасталась расслабляющими процедурами на курорте в Турции. Фото

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик отправилась на отдых с мужем в Турцию и показала, как они вместе проводят время. Так, на одном из фото она закинула ногу на плечо супругу, чтобы продемонстрировать свою растяжку.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие снимки. Она закинула правую ногу на плечу избраннику, а второй ногой держала равновесие. Кроме того, Ребрик также занималась йогой, тренируя свою выносливость и терпение (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Звезда была в коротких шортах, розовой рубашке из легкой ткани и стильной шляпе. Завершали образ солнцезащитные очки и ослепительная улыбка на лице.

Ее супруг Андрей Дикий в кадре также появился с улыбкой. Он позировал во время смелого "трюка" в футболке, шортах и синей бейсболке.

"Сегодня день начался с релакса. Звучит красиво: "отдых начался с релакса". Были с мужем на свидании в SPA. Я пригласила. В Киеве очень не хватает времени на то, чтобы расслабиться, чтобы походить на массаж, еще и вдвоем (это вообще космос). А на отдыхе – самое оно", – прокомментировала фото ведущая.

Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском академическом Молодом театре, а с 2017 – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик изменилась за 10 лет. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают ее только лучше.