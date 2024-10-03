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Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

Анастасия Какун
Люди
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Лидеру 'Братьев Гадюкиных' могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

Сегодня, 3 августа, лидеру легендарной украинской рок-группы "Братья Гадюкины" Сергею Кузьминскому могло бы исполниться 62 года. На протяжении своей музыкальной карьеры артист создал множество хитов и стал лауреатом самых престижных в то время отечественных фестивалей "Червона рута" и "Таврийские игры".

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Возможно, исполнитель радовал бы своих поклонников зажигательными хитами и сегодня, однако знаменитость забрала тяжелая болезнь. По случаю дня рождения легендарной звезды украинского шоу-бизнеса OBOZ.UA решил рассказать о его жизни и показать, как отечественные рокеры почтили память коллеги.

Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

Сергей Кузьминский родился 3 октября 1962 года во Львове. Будучи 17-летним подростком, артист начал выступать на сцене в составе филармонических коллективов и свадебных групп. Первые шаги в профессиональную карьеру исполнитель начал предпринимать после знакомства с Александром Емцом. Они создали группу "Братья Гадюкины", где знаменитость стал лидером.

За время совместной работы рокеры создали большое количество популярных хитов, вызывавших восхищение у слушателей. Однако в 1996 году Сергей Кузьминский уехал в Брюссель для лечения наркотической зависимости. После восстановления артист был радиоведущим, диджеем, продюсером рейтинговых программ и соорганизатором нескольких лейблов.

Несмотря на все достижения, Сергей Кузьминский имел возможность реализовывать свой творческий потенциал только до 2009 года, ведь его жизнь унесла тяжелая болезнь. 3 августа друзья исполнителя сообщили о его смерти. В мае того же года звезде диагностировали рак гортани и гепатит С, однако существует предположение, что музыканту было известно о недуге гораздо раньше.

Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

7 мая он приехал в Киев на лечение, а через несколько дней поделился с поклонниками фотографией с имплантом, которую подписал: "Я знал, что рано или поздно стану киборгом. И вот этот день настал. Вчера у меня вживили вот эту штуку. Один конец в сердце, другой – под кожей на груди".

Как лучшие рокеры Украины почтили память артиста

Смерть лидера группы стала ударом не только для поклонников, но и коллег Сергея Кузьминского по сцене. Почитая память легендарного артиста, лучшие рокеры Украины устроили концерт "Я вернувся домів". На сцене Дворца спорта появились участники группы "Братья Гадюкины": Игорь Мельничук, Павел Крахмалев, Михаил Лундин, Геннадий Вербяной, Лилия Кувалдина и Елена Романовская.

Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память
Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

К ним присоединились известные артисты отечественного шоу бизнеса, которые перепели треки "Братьев Гадюкиных", чтобы украинцы снова услышали любимые композиции. Память Сергея Кузьминского почтили группы: "Бумбокс", "Воплі Відоплясова", "Гайдамаки", "Димова суміш", "Кому вниз", "Mad Heads", "Мандри", "Океан Эльзы", "Танок на майдані Конго", "ТИК", "The ВЙО" и "ФлайzZzа".

Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память
Лидеру "Братьев Гадюкиных" могло исполниться 62: что за болезнь забрала Сергея Кузьминского и как лучшие рокеры Украины почтили его память

Лучшие рокеры "зажгли" на сцене, чтобы творчество Сергея Кузьминского не исчезло из отечественного культурного пространства.

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