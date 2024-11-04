Лидер Coldplay Крис Мартин упал в яму среди сцены: его чудом спасли от травм. Видео

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин на концерте в Мельбурне, Австралия, провалился в открытый люк посреди сцены. Ему чудом удалось остаться без травм из-за персонала, который увидел потенциальную опасность и подставил артисту свои руки.

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На кадрах, облетевших соцсетью TikTok видно, что солист шагал по сцене задом и не смотрел, куда ступает. В то же время, он общался с публикой, поэтому все внимание Мартина принадлежало людям, а не собственной безопасности на сцене.

Артист сделал большие шаги назад и одна из ног попала в яму. Его вовремя подхватили члены организационной команды и смягчили падение. Иначе он мог удариться позвоночником и головой о ступеньки.

Тогда зал мгновенно вскрикнул, а Крис Мартин поспешил его успокоить. "Это не было запланировано. Спасибо, что поймали меня", – сказал певец.

После инцидента вокалист сразу продолжил выступление.

По окончании концерта Coldplay отправился в Сидней в рамках мирового турне. Группа планирует завершить ряд выступлений в разных частях мира в сентябре 2025 года.

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