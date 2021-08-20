Лидер 'Бумбокса' прыгнул в бассейн вместе с фанатками. Видео

Популярная украинская рок-группа "Бумбокс" дала сольный концерт в Киеве в четверг, 19 августа. Ее фронтмен Андрей Хлывнюк исполнил все самые любимые хиты поклонников, а в конце мероприятия певец решил удивить присутствующих на концерте – пройдя сквозь толпу, он прыгнул в бассейн.

На большой сцене "Бумбокс" также играли вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. Также в этот вечер прозвучали "Квіти в волоссі", "Жаль", "Наодинці", "Вахтерам" и другие известные песни (чтобы посмотреть все фото, доскрольте новость до конца).

Видео дня

Накануне концерта Андрей Хлывнюк советовал прихватить с собой баночку для слез. Но поклонникам стоило бы взять купальники. Под занавес концерта во время песни "Безодня" лидер группы сошел со сцены и прыгнул в бассейн. Фанатки не растерялись и нырнули вслед за артистом.

Коротко о знаменитости:

Украинский музыкант и певец Андрей Хлывнюк вместе с гитаристом Андреем "Мухой" Самойло создал коллектив "Бумбокс" в 2004 году.

Он был лауреатом музыкальной премии Yuna в 2012 и 2013 годах в номинации "лучший автор слов".

В 2010-ом году музыкант женился на дочери бывшего заместителя министра финансов Анне Копыловой. В том же году у пары родился сын, которого назвали Иваном. Спустя три года в семье появилась дочь Александра.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "Бумбокс" вместе с музыкантом Александром Чемеровым презентовали совместную работу – композицию "Любила".