Летиция Каста в четвертый раз станет мамой

В СМИ появилась информация, что французская супермодель, актриса Летиция Каста беременна четвертым ребенком. Папарацци запечатлели знаменитость с округлившимся животом.

Так, издание Voici выпустило свежий номер журнала, на обложке которого появилась Каста с большим животом. Сама модель пока не прокомментировала новость.

Как стало известно, фотографы подловили Касту во время прогулки по Парижу. Она предстала на публике в черных штанах, розовой кофте, которая обтягивала ее живот, а сверху женщина надела белую куртку.

Стоит отметить, что Летиция Каста – французская супермодель и актриса, добившаяся наибольшего признания как ангел "Victoria’s Secret" и представитель косметической компании "L'Oreal". Ее фотографии появлялись на обложках таких популярных журналов, как "Cosmopolitan", "Vogue", "Rolling Stone", "Elle" и "Glamour".

Ее прорывом в кино стала роль Брижит Бардо в фильме "Генсбур. Любовь хулигана".

Каста с 10 июня 2017 года замужем за актером Луи Гаррелем, с которым она встречалась два года до свадьбы.

У Летиции есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин Седнуи от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо Аккорси и дочь Афина Аккорси от итальянского актера Стефано Аккорси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 35-ю церемонию Caesar Film Awads в Париже Летиция Каста пришла практически голой.